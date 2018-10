Em boa hora, o Sporting CP, está a preparar uma justa homenagem ao seu antigo pupilo, Luís Boa Morte Pereira, no Estádio José Alvalade, no intervalo do jogo referente à 3.ª jornada do Grupo E, da Liga Europa, entre o Sporting CP e o Arsenal Football Club.

Tendo iniciado a sua actividade como jogador nas equipas de formação do Sporting CP nas épocas 1994/96, Luís Boa Morte Pereira, nascido em Lisboa a 4 de Agosto de 1977, cedo desapontou para o futebol, como esquerdino nato, tendo o seu talento, seguido o caminho como “emigrante”. Assim representou na época de 1997/98. O Arsenal Football Clube, clube de futebol inglês, da zona Norte de Londres. Seguiu-se na época de 1998/2000, o Southampton Football Club, sediado na cidade com o mesmo nome. Nas épocas de 2000/O7, representou o Fulham Football Club, sedeado na Grane Londres. Seguiu-se nas épocas de 2007/11, o West Ham. Na época de 2011/12, uma ida até à Grécia, onde representou o AE Larissa, para no ano de 2012, representar o clube da África do Sul o Orlando Pirates. Depois de novo em terras de sua Majestade onde na época de 2012/13, representou o Chesterfield.

Representou a selecção nacional de Portugal por 28 vezes, tendo obtido um golo e onde esteve presente na fase final do XVIX Campeonato do Mundo de Futebol, que se realizou na Alemanha no ano de 2006.

Tendo representado os dois clubes que se vão encontrar amanhã, tendo iniciado a sua actividade como jogador na equipa de formação do Sporting CP , passou a representar entre as épocas de 1997 e 2000, o clube londrino onde conquistou um campeonato e uma taça, tendo mais tarde vindo a desempenhar funções como observador.

Para além de olheiro do Arsenal, é neste momento treinador do Portimonense Sporting Clube B.

É efectivamente é longo o seu currículo pelos clubes da terra de sua “Majestade”, por onde passou, e fez parte da sua longa carreira, deste esquerdino, que sem dúvida tem fortes raízes ao clube de Alvalade.

É sem dúvida justa a homenagem que o clube de Alvalade irá prestar, quando, as duas equipas que se irão defrontar amanhã, e que foram as mais importantes na carreira de Luís Boa Morte Pereira, não esquecendo igualmente o que importante foi em ter representa a Selecção Nacional de Portugal.