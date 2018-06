O jogo começou, ele marcou, CRISTIANO RONALDO!,

Ao minuto quatro, após cruzamento de Moutinho da direita, com peso conta e medida, ele o homem bombástico, de cabeça como o ferro puro!

Estica um tiro quase rompendo a rede de golo.

Eleva-se, a uns dois metros de altura, abandona a terra, abre as asas e vai embora, parte a para a lua

Só desce quando a menina redonda já dorme dentro das redes de golo da selecção Marroquina.

Aos oito minutos, livre novamente ele, Ronaldo atira uma batata,a bola passa a razar o poste direito da baliza Marroquina.

Aos trinta minutos, livre descaído para o lado esquerdo, para Portugal, novamente Ronaldo, levanta o calção, sopra, toma folgo, recua três a quatro passos, arranca, mas a bola bate na barreira.

Aos trinta e oito, Gonçalo Guedes, falha na cara do guarda redes de Marrocos.

O árbitro concede mais três minutos de compensação.

O jogo termina, a primeira metade cessa.

No reatamento, Patrício, faz a defesa do jogo, esticando-se e com uma palmada, faz uma defesa fabulosa.

Está a terminar, Portugal está a ganhar, com um de Ronaldo.

Aos noventa minutos Pepe desvia a bola, passando o perigo.

O jogo, termina, mais cinco minutos de compensação.

Aos noventa e dois minutos, perigo para a baliza de Portugal, mas a bola passa a razar a barra

O jogo termina, o jogo termina, Portugal vai ganhar, mais um pouco e acaba o jogo, Portugal vence.

Sendo um resultado, positivo e importante para Portugal, para esta caminhada para a meta, estando desta forma mais perto dos oitavos de final