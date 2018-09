Ex.mas Entidades da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Expresso a Vossas Excelências, Ex.mas Entidades da Assembleia Legislativa da Região Autónoma

da Madeira, a minha opinião quando ao meu ver seria mais eficiente ter em total permanência na Região Autónoma da Madeira um Helicóptero Multiuso ao serviço da Proteção Civil da Madeira

ou de outra Autoridade da Região Autónoma da Madeira, a ideia é este Helicóptero ser da Região Autónoma da Madeira e não alugado. Helicóptero capaz de operar em diferentes cenários, com fácil rapidez na adaptação do uso e na equipa necessária (porque os pilotos do helicóptero são os mesmos), no caso que tiver mais prioridade, para o uso em operações de:

Combate ao fogos florestais: Helicóptero equipado com o guincho na parte inferior com a adaptação de transportar a carga exterior. No caso dos fogos florestais, um balde água até os fogos, dando apoio aos bombeiros que se encontram no terreno e a possibilidade de se poder deslocar a terrenos de difícil acesso, onde é praticamente impossível ir uma viatura dos bombeiros.

Resgates de montanha: No mesmo Helicóptero é equipado um guincho lateral com a capacidade de se fazer deslocar a equipa de resgate de montanha até ao local do acidente e depois se fazer transportar os pacientes em uma maca que é puxada pelo mesmo guincho.

Facilitando as operações de resgate em montanha onde por vezes o terreno acidentado leva horas até a equipa de resgate de montanha chegar até ao local onde é preciso a assistência,

por vezes é preciso também administrar os primeiros-socorros e depois a deslocação do ou mais pacientes. O uso do Helicóptero em estas operações torna assim todo mais rápido e fácil tanto para as equipas de resgate em montanha, como para quem está a precisar da ajuda.

Ambulância aérea: Por fim no mesmo Helicóptero, na parte de trás associada à área da carga e a transporte de passageiros ter um espaço adaptado para o transporte de um paciente em

maca e dos suportes de vida básicos, semelhantes aos que se encontram nas ambulâncias do EMIR, mas este caso já é adaptado para o efeito do espaço do Helicóptero. Aqui a ideia é poder usar o Helicóptero para operações muito críticas de elevada gravidade (EMIR), onde uma ambulância normal irá demorar muito tempo a chegar ao local, administrar os primeiros socorros e depois a deslocação do paciente até ao hospital, reduzindo assim drasticamente o tempo a aumentar substancialmente a possibilidade de sobrevivência do paciente acidentado.