Haja paciência...

Qual será o tempo razoável antes de explodir e mandar alguém para o “Trabalho”!??Tive o azar de ter herdado um terreno agrícola que há 40 anos nada é plantado. La vai crescendo algum mato e agora dores de cabeça. Com a nova lei da limpeza dos terrenos recebi intimação da Camara do Funchal para limpar o terreno e caso não o fizesse acoria o risco de levar com uma coima. Lembrei-me em propor a6/03/2017 á Câmara Municipal do Funchal proposta de permuta, em que eu cedia 1530M2 de terreno para Hortas Urbanas á Câmara para depois serem entregues á população, e em troca a Camara mantinha-me o terreno limpo. 1 ano, 2 meses, 25 dias, 10 horas e 50 segundos , 53, 54, 55... depois, eu continuo á espera de resposta.Para contrariar, tenho recebido sucessivos “convites” e com ameaça de multa para limpar o dito terreno da respectiva Vereação (ao que parece nao se entendem lá por dentro).Como tarda a resposta, resolvi consultar a Associação de Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo, localizado acima do Jardim Botânico. Entrei e deparo-me com uma sala de espera onde estavam duas funcionárias com batas verdes, uma agarrada ao telemóvel e a outra a um Tablet. Dei boa tarde às ditas Sras e de resposta mais valia ter falado para a parede que ainda recebia um eco como resposta. Nada disseram. Dirigi-me a uma secretaria vazia, tossi para ver se alguma alma aparecia ...e lá apareceu. Disse á Sra Secretaria que queria alguns esclarecimentos ao qual me respondeu:“-Está com sorte, o Sr. Director está cá e já lhe atende.”Eu, ora bem, não preciso do Sr. Director mas se está...porque não!!??Lá disse ao Sr. Director que tinha 1500 M2 disponíveis para quem o quisesse utilizar, mediante um contrato a discutir...e respondeu-me muito rapidamente: “1500M2 é pouco, os apoios europeus são para terrenos acima dos 3500M2”.Disse-lhe que ao lado do meu terreno existem mais 4 lotes de outros proprietários com mais ou menos as mesmas áreas que o meu. O Sr Director anotou o meu nome e numero telef num “Post it” e agradeceu.E assim, eu sai e mui agradecido por termos uma função publica tão eficiente.”Deus, dai-me paciência porque se for força parto os cornos a alguém.