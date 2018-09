Grandes craques pouco fair-play

O prémio da FIFA para o melhor jogador do mundo de futebol, foi este ano atribuído, e muito justamente em meu entender, a Luka Modric jogador croata com excelentes exibições pelo Real Madrid e sobretudo no recente campeonato do Mundo pela sua seleção, finalista da competição onde se sagrou vice-campeã. Obviamente que estes títulos para o melhor do mundo seja em futebol ou noutro qualquer desporto têm sempre o seu quê de aleatório e de subjetividade inerente àqueles que participaram na respetiva votação, mas isso é inevitável, tem sido e será sempre assim. Neste caso o que considero inadmissível é que dois craques que já ganharam justamente o galardão em causa, tenham demonstrado tão pouco fair-play ao faltarem, mediante uma desculpa esfarrapada, à cerimónia de consagração de Luka Modric. Mais do que mau perder esta atitude dos dois craques revela uma atitude de soberba quase de “auto endeusamento” como se o futebol já não existisse antes deles ou fosse deixar de existir depois deles, como se não tivessem existido outros craques antes deles quiçá até melhores técnica e artisticamente e que só não atingiram os mesmos patamares de popularidade e de proveitos monetários e outros porque a cobertura mediática dos eventos futebolísticos não tinha a dimensão económica e global que tem hoje. Admiro e continuarei a admirar a perfomance desportiva desses dois craques, mas confesso que a sua perfomance ética e humana deixou muito a desejar com esta desconsideração para com um colega de profissão que nunca se pôs em bicos de pés nem pediu o que quer que fosse, limitou-se, como eles, a trabalhar, a esforçar-se e a mostrar o seu talento e que como eles foi devidamente reconhecido pelos seus pares. É caso para dizer desses dois craques que o seu fair-play está na razão inversa do seu grande talento, é pena, porque creio que essa sua atitude até ao nível da imagem comercial que tanto preservam, não lhes trouxe qualquer benefício antes pelo contrário!

Leitor identificado