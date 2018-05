Glória ao intrépido António Arnaut

Desapareceu fisicamente António Arnaut, valoroso resistente e combatente pelas liberdades cívicas, para um Portugal democrático. Ficará guardado nos nossos corações, porque principal obreiro do prestimoso Serviço Nacional de Saúde. Agora, com o médico João Semedo, trabalhava para melhorar e robustecer o SNS. A melhor homenagem que lhe podemos fazer é ‘’mudar a Lei de Bases do SNS, porque o corrói’’, dizia assertivamente.

Foi um político de mãos limpas que sempre serviu a causa pública, nunca se servindo. Pronunciou uma frase lapidar: ‘’Só há liberdade a sério, quando o cidadão for libertado do medo’’. Subscrevo. Escreveu um livro: ‘Salvar o SNS’, obra de fôlego para perpetuar aquela

iniciativa de dimensão nacional.

A perda do lúcido e resoluto António Arnaut, numa fase em que o SNS vai sendo esvaziado de recursos, em detrimento dos números - é irreparável!

Foi um Homem com agá maiúsculo, mas também solidário e fraterno. Com frontalidade e denodo pugnou pela saúde de todos nós.

Curvo-me comovido em sua homenagem. Perdemos um dos nossos melhores. Quem deixou obra grandiosa e valiosa, não morre, só fisicamente desaparece.