Ganhou a estratégia do medo!

Igrejas, partidos e movimentos «puristas» usaram a estratégia do medo para negarem o legitimo direito do doente terminal determinar o seu fim, medicamente assistido. A Assembleia da República (AR) chumbou a Lei da Eutanásia e o seu livre arbítrio, direito adquirido plasmado - na Declaração Universal dos Direitos do Homem. PCP, CDS e PSD foram os autores da negação. Rejubilaram...

A proposta de Lei não antecipava a morte, obrigatoriamente. Também estava em causa despenalizar as acções médicas e estas podiam ser negadas por objeção de consciência. Os estrategos do medo declararam que havia o risco de eutanasiar crianças e doentes mentais. Falso, todos os projectos consideraram essas hipóteses como crime.

A AR tem toda a plenitude dos poderes conferidos, para tomarem iniciativas de levar a plenário

qualquer assunto. Não é este o entendimento do líder par(a)lamentar do PSD, ao dizer que quem não inscreveu este tema no seu programa eleitoral fica deslegitimado. Fernando Negrão sonegou deliberadamente que a eutanásia foi levada ao Parlamento, através duma Petição Pública, amplamente subscrita. Desde 2015 que o debate está lançado. Dizer que o Povo ainda não está preparado, lembra o ditador Salazar, que nos infantilizava assiduamente.

O CDS não esteve à altura do debate, em não reconhecer sequer que a Medicina não pode tudo. Pior, Assunção Cristas em debate anterior na AR, com António Costa, teve a desfaçatez em lhe dizer, que se a eutanásia fosse lei, era uma forma de diminuir os custos do SNS(!). Há coisas que não se dizem. Foi repugnante!

Este chumbo defende o Estado opressor que nega o direito ao fim das pessoas em estado vegetativo e em morte lenta. Inqualificável.

Quem é rico vai à Suíça para ser eutanasiado. Quem é pobre sofre a humilhação do prolongamento da sua agonia atroz e irreversível. A eutanásia virá e vencerá!