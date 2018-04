Galos do norte picam...

Nesta manhã de Domingo 22 de Abril, com um tempo moderado e perante um terreno de jogo bom, o NACIONAL, foi ao norte do país mais precisamente a Barcelos, onde defrontou o Gil Vicente arrecadar mais um precioso ponto, para os seus objectivos que é a tão desejada participação na próxima temporada, estar entre os maiores do futebol português.

No entanto foi um jogo terrível de roer, numa primeira parte em que os galos de Barcelos tentaram picar-nos de todas as formas, mas a nossa equipa soube ter a calma e o calibre e o rigor táctico e físico, transmitindo rigor e veridicidade em jogo, não se deixando infectar.

Na segunda metade do encontro os galos menos frescos, já não tiveram tanta frescura física, não picando como na primeira metade do encontro.

Porque nós entramos mais fortes, sabendo segurar a bola e tapando os espaços para que o Gil Vicente chegasse perto da nossa baliza.

Mas foi no minuto oitenta e três que tivemos um remate perigoso ao lado da baliza do Gil Vicente.

Instantes mais tarde aos oitenta e cinco minutos o Gil Vicente rematou, mas o guardião NACIONALISTA defendeu com grande classe.

O tempo escasseava, mas tivemos a serenidade de gerir o resultado tapando os espaços vazios e retendo o esférico, com sabedoria, calma e serenidade até suar o apito final do árbitro, após tempo de compensação dado por este.

Agora que venham os homens do mar do norte do país, mais precisamente o Leixões, pois aqui no nosso recinto somos e seremos os homens da serra “Choupana”, onde estamos preparados para abate-los em mais uma batalha que temos pela frente.

Estamos fortes e coesos e sabemos o que queremos, por isso uma vez mais a garra e a fibra irá ser demonstrada dentro do tapete verde perante a nossa massa associativa.

No entanto agradeço desde já a toda a nossa massa associativa que se deslocou ao encontro de hoje para apoiar o nosso emblema e as nossas cores, muito obrigado a todos os NACIONALISTAS.