As competições de futsal nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2018, ocorreram entre os dias 7 a 18 de Outubro, em um total de dois eventos. As competições acontecerem no Estádio Principal de Futsal no Parque Tecnópolis e no Cenard, localizados no Parque Verde, em Buenos Aires, na Argentina.

Para esta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude a organização deste evento, optou pela inclusão do futsal, ao invés do futebol de campo, disputado nas duas edições iniciais. Dez equipas de cada género participaram nos torneios masculinos e femininos

A selecção feminina de Portugal de sub-19, na fase de qualificação realizada em Portugal, no mês de Novembro de 2017, acumulou vitórias no Grupo A, com os seguintes resultado obtidos, Ucrânia 13-1; Azerbaijão 10-0 e Itália 8-0, com tais resultados o respectivo apuramento para estar presente nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2018, que se realizaram na cidade argentina, Buenos AIres.

Depois de ter disputado a fase de grupos, com sucessivas goleados, diante das selecções do Chile por 15-2; República Dominicana por 14-0, Camarões por 6-0 e Japão por 2-0. Ficando deste modo apurada para disputar, com nova goleada frente à Bolívia por 16-2, nas meias-finais. Ficando assim apurada para disputar a final, tendo encontrado o Japão, tendo vencido por 4-1, e conquistado assim o Ouro destes Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2018, que foi realizada em Buenos Aires.

De salientar o 3.º lugar obtido pela selecção de Espanha que venceu a Bolívia por 11-0, alcançando assim a medalha de bronze.

Grande participação das nossas futsalistas femininas de Portugal, nestes Jogos Olímpicos, a todos os títulos de louvar, não só para o País como para a própria modalidade.

Como referência pelo facto do futsal ter entrado pela primeira vez no programa olímpico em Buenos Aires 2018.

Mário da Silva Jesus