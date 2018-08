Fumo de cigarro invade interior dos Marmeleiros

É a terceira vez que faço a mesma reclamação no Livro de Reclamações do hospital. a penúltima, foi quatro dias antes do meu pai falecer, em 2015, pois sentia-se o fumo no primeiro andar, que por ironia é de pneumologia.a última reclamação foi no dia 7 de agosto do corrente ano. fui como de costume acompanhar a minha mãe a uma consulta. ao chegar ao hospital, novamente o cheiro a cigarro. dirigi-me ao local do costume (nas traseiras onde param as ambulâncias) e verifiquei que a porta estava aberta, apesar de estar bem visível o aviso em que esta deve estar sempre fechada. chamei à atenção às pessoas que lá se encontravam (todos trabalhadores do hospital) para o aviso que estava na porta. Disse-lhes que não tinham o mínimo de respeito pelos doentes e informei-lhes que iria fazer uma reclamação por escrito assim como iria denunciar tal ato num órgão de comunicação social. respeito o vício de cada um, mas à volta do hospital existe muito espaço para o satisfazer. espero que tal não se repita. espero que na próxima consulta em que acompanhe a minha mãe não presencie tal espetáculo deprimente.