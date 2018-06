O Fórum Machico reparou o seu fato para receber com “pompa e circunstância” a cerimónia da inauguração da sede da associação cultural Atlanticulture no dia 6 de Maio, no Fórum Machico. Um dia marcante de música e entusiasmo e que nos deixa por mais ano e meio a sensação de uma enorme frescura com aquela exposição dos DDIARTE. Só podemos dar os parabéns aos responsáveis pelo projeto desejando-lhes os maiores sucessos por muitos e bons anos, pois que eu também sempre acreditei que aquele espaço só podia cumprir a missão que lhe estava destinado – a Cultura.

Se por um lado vejo com agrado a intenção de uma nova dinâmica por parte das entidades envolvidas, por outro notei uma atitude elitista e de certo modo autista em relação à cultura que se faz no concelho. Os grupos culturais não estavam representados. Espera-se, e só assim faz sentido, que toda essa dinâmica tenha reflexos positivos na cultura local. Concretamente ao Grupo de Teatro de Machico, (apesar de não permitirem residência no Fórum e continuar sem sede, para inquietude dos pais que aguardam a possibilidade dos seus filhos frequentarem o teatro) já trouxe grupos de fora do país e tem no seu portefólio 5 eventos com calendarizações definidas: MachiCurtas, Luar da Poesia, CineMachico–Ciclo de Cinema de Machico, Festival de Teatro de Machico e MachicArtes que corresponde a pelo menos 20 sessões para este ano... será que a Atlanticulture irá respeitar a calendarização dos respetivos eventos? Felizmente que o Governo não incluiu no contrato o grande auditório, mas nada garante que a cultura que já se vai criando no concelho seja acarinhada ou respeitada... é esse o meu receio.

Continuo na expectativa de que a empresa gestora do Fórum devia criar condições mais favoráveis para os eventos dos grupos locais, com custos simbólicos, mas também criar condições para o desenvolvimento de uma vertente pedagógica sem custos, no sentido de ajudar as escolas a promoverem os seus eventos para que surgem novos artistas e novos públicos. Só assim o Fórum Machico será um verdadeiro centro cultural para todos.