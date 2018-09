Fica na cidade... preso no transito!

Recentemente passei pela grande festividade Fica na Cidade do Prof. Cafofo, foi lindo de se ver... mais de uma hora para sair do parque de estacionamento do Pingo Doce do Anadia Shopping! Com o final da rua fernao de ornelas fechado e com a retirada da possibilidade de descer a rua do ribeirinho e subir pela rua do seminário para pelo menos ter uma alternativa á rua do carmo pela rua das hortas vi-me envolvido no Fica na Cidade participando alegremente nas buzinadelas e no calor infernal e fumos dentro do parque de estacionamento que mais parecia a via rapida em dia de acidente.

Obrigado mas já agora para desanuviar quando for á cidade por favor Prof. Cafofo ponha como estava antes a circulação nas ruas do seminário e do ribeirinho sempre saimos mais contentes do Funchal.

Obrigados!