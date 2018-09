Segundo reportagem do DN de 18/6/2018, foi criado, há anos, pelo Governo da República, um Fundo de Estabilização Tributária, para premiar a produtividade de funcionários na cobrança coerciva de impostos.

A criação deste Fundo já é discutível, pois, segundo a minha opinião, esses profissionais devem fazer o seu trabalho devidamente, sem recurso a prémios. Mais: penso que os “altos dirigentes” ficam com o dinheiro, 5% das cobranças, e mandam os subalternos fazer o trabalho. Mas na Madeira a coisa é mais refinada. Estão umas figuras, que não pertencem às Finanças, à volta da mesa dos impostos a usufruir de mais 40% sobre os seus vencimentos, tudo à conta do tal Fundo.

E ainda há mais. Até há pouco tempo recebiam uma senha de 60€ de presença por cada reunião, com o máximo de 120€ por mês. Mas, entretanto, o vice mudou muita coisa neste Fundo e cada senha de presença em reunião rende 100€. É gastar à fartazana! Se eu ganhasse 60€ ou 100€ por cada reunião onde participo, juntaria uma boa quantia no fim do ano! Mas também é verdade que eu nunca fui a uma reunião das Finanças. Como diz o povo “ Quem mexe no mel sempre lambe o dedo”.

Segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Impostos, não faz sentido premiar pessoas que nada fazem para cobrar impostos de forma coerciva, que é o objectivo deste Fundo.. Porém, a Direcção Regional do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos demarca-se da Direcção Nacional e está de acordo com as decisões do Governo Regional. Isto é fantástico! O Sindicato do sector está de acordo que se prejudique os seus sócios para beneficiar pessoas de fora que não pertencem ao sindicato.

Voltando às medidas tomadas por quem tem o poder nas mãos, vemos que só há falta de verbas para pagar a quem trabalha de verdade, para descongelar carreiras, melhorar o sistema de saúde, construir o novo hospital, acudir à pobreza, abrir postos de trabalho, acabar com a precariedade, e por aí adiante.

Quanto aos postos de trabalho, já apareceu novamente o discurso de “emagrecer o Estado”. Nós entendemos o que certa gente quer: Se o Estado tiver menos trabalhadores, vão sobrar mais oportunidades para o sector privado, que gostam de tirar do erário público, pagam mal a quem trabalha e metem ao bolso o que sobra. E aí o Estado emagrece mesmo.

NOTA- O tribunal aplicou uma pena ao violador curandeiro que violou duas meninas. Mas os pais destas meninas também deveriam ser punidos porque, em vez de protegerem as filhas, permitiram que o curandeiro se trancasse com as elas dentro do quarto.