Passo a CITAR: “Gostaria de agradecer a colaboração de todos os comerciantes que participaram nas Festas da Sé, pois é para vós que trabalhamos todos os dias (...) As Festas da Sé de 2014 tiveram um orçamento total de 16.000 Euros, dos quais 10.000euros foram disponibilizados por patrocínio da Empresa de Cervejas da Madeira, e 6.000 Euros da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal. Foi um investimento considerável (...) Tendo sido o primeiro ano em que o Executivo da Mudança participou na organização deste evento, queremos assegurar que manteremos todo o nosso apoio (...) no próximo ano, em conjunto com os restantes parceiros, a ECM e a Junta de Freguesia, para que as Festas sejam novamente um sucesso. A dinamização e revitalização do comércio e restauração do Funchal é para nós uma prioridade (...)

O Presidente da Câmara, Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo”. FIM DE CITAÇÃO.

Esta foi uma carta da CMF enviada aos comerciantes abrangidos pelas Festas da Sé, outrora denominada de FESTA DA CERVEJA, cuja autoria em 1999 foi do antigo presidente da câmara Miguel Albuquerque, tendo se tornado TRADICIONAL - todos os anos na mesma data - e que o ano passado foi organizada pela Junta de Freguesia/Governo. Com a primeira edição do eterno-projeto “Fica na Cidade”, anunciou-se o mau presságio do fim do arraial da Festa da Cerveja /Festas da Sé...

A APATIA continuada de comerciantes incultos que quase “batem palmas” ao fim das festas porque não têm estofo para trabalhar a troco de alguma prosperidade comercial, uns por ignorância outros por se auto-proclamarem ricos, oferece uma achega a que as entidades martelem mais um prego no caixão com os “flops” sucessivos do Fica na Cidade, com festas na zona hoteleira (como se precisassem, com os hotéis à porta), com Festivais da Cerveja substitutos em tom de chacota/gozo e com o DESPREZO total dos últimos organizadores das Festas da Sé 2017 (que foi um sucesso) tendo o patrocínio ficado CALADO!

Posto isto, em 2018 e quase 20 ANOS DEPOIS confirmou-se lamentavelmente a EXTINÇÃO das Festas da Sé...

Mudança dos tempos, mudança das vontades...