As notícias que me chegam, através da imprensa, revelam uma certa euforia, a propósito da aprovação em plenário do Governo da RAM, na perspectiva da adjudicação de um contrato de concessão de serviços de transporte de passageiros e carga entre a Madeira e o Continente - mais bem dizendo, entre a Madeira e o Algarve... - durante os meses de verão, sem especificar se um tal serviço se destina a trazer algarvios e figos para a Madeira, ou para levar madeirenses e bananas para o Algarve....

Ora - sem pretender “armar ao pingarelho” - o que se pensava estar a ser ponderado, mantendo-se as facilidades de transporte de carga, existentes, seria o transporte regular, de passageiros, durante todo o ano, obviamente, centralizando em Lisboa ou quando muito em Setúbal, servindo, natural e muito simplesmente, todo o território nacional, com adaptação das instalações portuárias já existentes, naqueles portos.