FC Porto é um justo vencedor da Liga NOS 2017/18

Tendo estado num total de jejum como campeão da I Liga NOS, desde da época de 2012/13, então sido o responsável técnico o espinhense, Vitor Manuel Oliveira Lopes Pereira, que foi o último treinador a comandar o campeão pelo, 27.º título da I Liga.

O campeonato desta época de 2017/18, onde já estão decorridas 32 jornadas, e quando estamos a duas jornadas do seu final, está no seu comando, com cinco pontos de avanço, dos dois mais próximos perseguidores, ou seja o SL Benfica e o Sporting CP., ao FC Porto, basta somente somar mais um ponto para a atingir o tão desejado e ansioso título de campeão nacional, que será como tal o seu 28.º título, sob o comando técnico do seu praticamente “filho da casa”, o não menos irreverente, Sérgio Conceição, que como jogador e ao serviço do FC Porto, se sagrou três vezes campeão nacional, respectivamente na época de 1996/97, pela mão de António Oliveira; na época de 1997/98, com Fernando Santos e depois na época de 2003/04, sendo o técnico José Mourinho. Como jogador de uma notável capacidade técnica representou a selecção de Sub-21, por 7 vezes, tendo marcado 1 golo, e por 56 vezes vestiu a camisola A das quinas, tendo marcado 12 golos. Tal como o seu perfil como jogador, de garra, trabalho, determinação e sempre com o desejo e objectivo de fazer sempre o melhor, pela sua irreverência, assim é como treinador principal do FC Porto, que está a um ponto de levar para o Museu do Dragão o 28.º título, que lhe assenta bem, não só a si, como a todo um plantel de autênticos profissionais dedicados e briosos e que tiveram uma época, em cheio, somente tendo registado duas derrotas, até á 32.º jornada, uma aconteceu na 26.º jornada a 11 de Março de 2018, com o Paços de Ferreira, na capital do móvel, derrota por 1-0, e a segunda aconteceu na jornada 28, em 31 de Março de 2018, frente ao CF “Os Belenenses” por 2-0. Não tenhamos dúvida que foi a equipa mais regular desta I Liga e tem todo o mérito em registar este título, nesta 84.ª edição da prova, graças, não só ao seu técnico Sérgio Conceição, pela sua garra e determinação, mas e acima de tudo pelo seu forte profissionalismo, e claro graças igualmente ao empenho e trabalho de todo o plantel.

Somente a um ponto para chegar ao tão desejado título máximo do futebol português, mesmo faltando duas jornadas, o FC Porto, não está longe de alcançar o que todos os “dragões” ambicionam, o tão desejado título, que lhes foge à quatro épocas.