Há políticos que antes de assumirem cargos de estado estão sempre informados e prontos a analisar os acontecimentos mediáticos e com maior impacto político conforme os seus interesses pessoais. Após assumirem esses cargos transfiguram-se em personagens da farsa da ignorância. Desde o ex Ministro da Defesa (MD), o seu ex chefe de gabinete e o ex Chefe do Estado Maior do Exército, que se demitiram recentemente, passando pelo Primeiro Ministro até ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas (CSFA), todos manifestam uma preocupante ignorância sobre os factos relacionados com o assalto e roubo de material de guerra em Tancos e sobre a atuação da Polícia Judiciária Militar com a farsa da devolução do referido material. O ex MD que até pouco antes de se demitir ainda ponha em dúvida que tivesse havido o roubo, o Primeiro Ministro que como é seu timbre quando se trata de casos que escaldam expressa sempre o seu total desconhecimento, as altas patentes militares enredadas numa teia de mentiras e meias verdades, e por último o CSFA que ao ser questionado pelos jornalistas sobre os últimos desenvolvimentos relacionados com Tancos, que lhe dizem diretamente respeito em face do cargo que ocupa, confessou ser tão ignorante sobre o assunto como qualquer português, conhecendo apenas o que tinha sido noticiado pelos media. Que o vulgar cidadão só saiba aquilo que lê nos jornais e vê na televisão porque não tem possibilidade de ir além disso é normal, agora que aqueles que detêm os mais altos cargos de estado, rodeados de assessores, tentem impingir-nos uma ignorância que não passa de farsa para se eximirem às suas próprias responsabilidades políticas e preservar a sua imagem pública, fazendo de todos nós uns parolos das selfies, mostra falta de hombridade. Só o conhecimento público da verdade nua e crua restituirá ao Exército o prestígio abalado por todas estas farsas, já que pelas notícias que nos chegam a disciplina, caráter e integridade escasseiam.