Faltam terapeutas ocupacionais

Antes de mais, Feliz dia da Criança! Neste alegre dia, é comum lembrar os direitos da criança tais como a proteção, educação, alimentação, saúde, apoio, etc... e cabe a todos nós garantir que os nossos filhos tenham acesso a todos eles. Uma tarefa que nem sempre é fácil... pior ainda quando não depende só de nós, Pais.

Há mais de um ano que o nosso filho está à espera de vaga para a Terapia Ocupacional no Centro de Desenvolvimento da Criança (Hospital). A falta desta terapia significa que o acompanhamento que o nosso filho tem neste momento está incompleto e pode comprometer todo o trabalho que tem sido feito para ajudá-lo a ultrapassar as dificuldades. A causa desta demora é que o Centro de Desenvolvimento dispõe de apenas UMA ÚNICA TERAPEUTA OCUPACIONAL para um elevado número de crianças e a lista de espera não pára de crescer. A situação é tão crítica que já nos disseram que o Hospital não tem capacidade de resposta para ajudar o nosso filho.

Numa tentativa de encontrar soluções, enviámos um email ao Gabinete de Apoio ao Utente em Julho a expôr a situação, voltámos a enviar outro email em Setembro , em Janeiro escrevemos no livro de reclamações a apelar ao bom senso contribuindo com sugestões e até agora não obtivemos qualquer resposta. Já perdi a conta das vezes que liguei para o Gabinete de Apoio mas o que dizem é que o assunto chegou ao Conselho de Administração e não passa disso... e já lá está há meses! Também já pedimos para falar com alguém da Administração mas ficaram de nos contactar... entretanto passou-se um mês e nada.

Nós, como Pais, estamos em desespero porque o tempo está a passar e quanto mais tarde a intervenção, mais a situação se agrava e mais difícil se torna de o ajudar. Todas as crianças têm o direito de crescerem felizes e saudáveis (contemplado nos Direitos Universais da Criança). Para isso o SESARAM tem um papel importante de assegurar que tudo é feito para que estas crianças tenham o que precisam para enfrentar os obstáculos na saúde. Então o que está a acontecer? Porque não se faz nada para resolver este problema? O que precisamos de fazer para que o menino, que ainda nem 3 anos se tem, possa ter o tratamento que precisa? Talvez um peditório na praça pública para podermos pagar a mais uma terapeuta no Centro visto que o nosso Sistema Regional de Saúde não dá a devida atenção a esta situação e então nada faz?

Como é que se pode falar em construir um Hospital novo e em outros investimentos/despesísmos, quando o que temos neste momento tem falhas tão graves como a falta de pessoal para ajudar os nossos filhos?

Bem sei que hoje em dia usam a nossa saúde para espetáculo político, mas será que não podem fazer as coisas de forma a que as nossas crianças não sejam gravemente prejudicadas?

Queremos deixar uma palavra de agradecimento a toda a equipa que tem acompanhado o nosso menino no Centro de Desenvolvimento que, apesar da sobrecarga de trabalho, de tudo têm feito para o ajudar a superar as dificuldades e a seguir em frente.

Aos outros Pais que estão na mesma situação que nós, tenham muita força e coragem. Os nossos filhos estão a contar connosco...