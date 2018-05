Factos e requinte da nossa ilha!

Nossa ilha, Pérola do Atlântico, rodeada de mar, sereno e ameno, nos dias de Verão, onde esse mesmo mar, banha as bermas das nossas praias e complexos balneários, quer a sul quer a norte, a oeste e a este.

Uma ilha banhada de flores de todas as espécies, jardins de sonho de encanto e prestigio, alagados de verde manto, entre os picos altos e rochedos silenciosos, que se quebram pelo sopro do vento, que vem ao longe, na linha do horizonte, voltado para a terra!

Uma ilha romântica de sol e luar, por natureza amena, serena e calma, por isso exclamada ilha do paraíso.

Com um passado remoto histórico, onde teve o privilégio, de acolher, os estrangeiros, mais precisamente ingleses, que vinham para cá se curar dos seus males, sendo o Monte a zona escolhida por excelência.

Na mesma época, mais coisa menos coisa, a Madeira era fértil em cana de açúcar, sendo no entanto a zona que hoje é a cidade do Funchal banhada de eucaliptos, por tal facto hoje em dia chama-se Funchal.

No entanto, a Madeira tem muito para conhecer, em diversos sectores e paisagens formidáveis, espalhadas e infiltradas no seu interior, quer também a norte e a sul, bem como a oeste e este.

É um paraíso para os forasteiros e para os residentes nesta ilha de encanto e prazer.

No que respeita à ilha dourada, é uma de inspiração, onde muitos se refugiam para os seus lazeres e até trabalhos que requerem certa concentração e determinada, calma e sossego constante, pois temos mesmo aqui, tão perto essa desejada ilha, com uma praia maravilhosa, quer para turistas, de todo o lado do planeta!

Pois a Madeira possui, uma cultura interessante, uma cultura que ficou marcada, com diversos factos históricos ao longo do tempo, possuindo artistas de alto gabarito, nos diversos sectores.

Alcançando um classe turística de alta dimensão, devido essencialmente, às condições de oferta que dispõe, tendo assim uma grande procura em qualquer estação do ano, devido também ás condições atmosféricas que possui, beneficiando assim para uma grande e óptima subida, para as receitas internas.

Exportando o bordado Madeira, como o vinho Madeira, e a banana, produtos que ajudam a aumentar a nossa receita.

Na educação possui, ao longo de toda a ilha, diversas infraestruturas que beneficiam,quer as escola, os clubes amadores e federados, tendo atletas olímpicos, e possuindo diversos recordes mundiais em diversos desportos.É de louvar o trabalho apresentado e realizado pelos órgãos competentes, neste sector de actividade.

Não esquecendo o nosso craque, de seu nome Cristiano Ronaldo, CR7, simplesmente e nada mais por enquanto o melhor futebolista de todos os tempos, o melhor do mundo, nasceu na Madeira, passou por Portugal, foi até a terra de sua majestade,Inglaterra, regressou para mais perto, para Espanha, instalando-se no Real Madrid, onde é rei, e senhor vencendo troféus, atrás de troféus, e o percurso ainda não cessou!

Pois é, isto é apenas um pequeno excerto daquilo que somos e possuímos, porque se fosse para citar pormenor a pormenor, não havia papel para escrever!

Devemos aproveitar e dispor daquilo que temos e possuímos internamente,pois temos grande requinte, beleza e qualidade em todos os aspectos!

Miguel Ângelo