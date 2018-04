Faltam 3 jornadas - PORTO e SPORTING em casa e CHAVES fora - para O GLORIOSO MARÍTIMO encerrar a época 2017/2018 do Liga NOS.

Com 44 pontos - igualado com o RIO AVE no 5.º lugar - averbados até este momento, as expectativas de alcançar a 5.ª posição que pode dar acesso à Liga Europa na próxima época, são enormes e começam já Domingo 29/04 no Caldeirão/Fortaleza do MARÍTIMO, sempre com o imprescindível apoio da MASSA ASSOCIATIVA.

No entanto e porque valorizar o positivo em detrimento do negativo é sempre importante, é de realçar a performance alcançada até este momento - apesar de algumas nuances no decorrer da época - e que demonstra a vitalidade e consistência dum projecto consolidado há décadas na 1.ª liga do Futebol PORTUGUÊS.

Até ao fim tudo pode - 5º, 6º ou 7º - acontecer, mas o mais importante é verificar a sintonia existente entre o PRESIDENTE e o TREINADOR, que dão garantias em relação - seja ele qual for - ao futuro.

No próximo artigo - contando com a habitual gentileza da publicação pelo DIÁRIO - farei uma retrospectiva desta época.

Saudações MARITIMISTAS.

José Ilídio Baptista Martins