Exmo. Sr. Presidente versus Presidente “você”

Ao ler a carta do leitor Paulo Ferreira, no passado dia 7 de novembro, fiquei indignada com tal tratamento dado ao Professor Marcelo Rebelo de Sousa pelo tal “jovem, já não assim tão jovem quanto isso”..... Dias depois e no contacto com alguns dos presentes na aula dada pelo Sr. Presidente da República, confirmei tal barbaridade e senti repúdio por tal atitude. Fiquei a pensar nos jovens de hoje e que serão os homens do amanhã....

Infelizmente, muitos jovens confundem a proximidade nas relações com a falta de respeito pelos “mais velhos” e é ver como tratam os familiares, amigos, desconhecidos, professores entre outros!

E não pense o leitor Paulo Ferreira que é retrógado. Não! Na minha infância, a falta de educação era de imediato punida, muitas vezes com uma pimenta “esfregada” na boca daquele que se atrevesse a faltar ao respeito para com os “mais velhos”!

Não ficámos traumatizados e aprendemos as regras de educação e tantas outras coisas....

Mas porque muitas vezes enfatizamos o negativo e esquecemos de valorizar o positivo, não posso deixar de referir que vale a pena acreditar nos jovens! Isso mesmo demonstrou “uma jovem, bem mais jovem” que se apresentou como “eu sou a Clara, delegada do 10º 2” ao fazer a sua intervenção.

Dizem os presentes que esta aluna dirigiu-se ao Professor Marcelo Rebelo de Sousa como “Exmo. Sr. Presidente da República”. As notícias online do dia, referem que “colocou a questão mais aplaudida”.

A questão era pertinente, mas a atitude, a postura e educação com que a explanou foi notável!

A Clara mostrou que ainda podemos acreditar no potencial dos jovens!