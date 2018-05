Ex- Combatente indignado

Depois de ler num meio de comunicação social a 14-05-2018, um artigo referente aos ex-combatentes, decidi dar minha opinião. via cartas do leitor .

Só tenho uma palavra importante a dizer que é “OBRIGADO” ao CDS porque foi através dele que o Drº Paulo Portas, quando ministro da Defesa e do Governo em funções nessa altura, decidiram dar aos ex-combatentes um subsíduo anual como ajuda e gratidão por aqueles que por razões óbvias combateram numa guerra sem justa causa e só defendendo interesses...

Pena é que desses 150 euros, metade ou quase metade, vai para o IRS o que acho deveria ser isento por várias razões.

Depois desse Governo, por lá já passaram vários Governos e alguns Ministros da Defesa, mas infelizmente ainda não houve um que tomasse em atenção e olhasse para os ex-combatentes como pessoas e não como lixo e se dignassem nos ajudar com os mais diversos apoios. Não queremos monumentos ou flores, queremos sim apoios enquanto pertencemos à classe dos seres vivos.

Como o artigo é dirigido ao Governo PSD Madeira, espero que o nosso Governo liderado pelo Presidente do Governo Regional Dr. Miguel Albuquerque e seus Secrétários se dignem passar em Assembleia a lesgislação com todas as propostas do CDS de modo a que possamos usufruir de melhores condições.

Um muito obrigado CDS e PSD.