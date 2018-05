Eutanásia, tal como o aborto, é reconhecidamente um daqueles temas que se podem denominar de fraturantes pelo impacto que têm na sociedade e em especial na consciência individual. Não é uma medida que conste no programa de governo da atual coligação e mesmo que constasse, e a menos que inscrita nos programas eleitorais dos três partidos que compõem a coligação, o que não se verifica, careceria de ser sufragada pelos portugueses. Independentemente da validade das razões apresentadas a favor e contra, impõe-se questionar porque razão não é feito um referendo, a exemplo do que foi feito em relação ao aborto? Se um tema desta magnitude e que mexe profundamente com a consciência de cada um não merece ser referendado, apetece perguntar o que é que merece? Porque não fazer um debate nacional de esclarecimento, dos que apoiam e dos que são contra, explicando as respetivas razões e depois efetuar o referendo e aguardar pelo veredito do povo? É interessante verificar o afã de alguns deputados e deputadas que na Assembleia da República, à revelia dos portugueses e sem que para tal estejam devidamente mandatados, até pelos seus próprios eleitores, procuram aproveitar uma eventual e circunstancial maioria de votos, por mais restrita que seja, para tentar aprovar uma medida sobre a qual não se conhece verdadeiramente o que dela pensam os portugueses. Mais estranho é ainda que neste grupo de deputados e deputadas estejam algumas das vozes que mais reclamam a sua condição de democratas e de apóstolos da democracia, mas que quando vislumbram a oportunidade de impor a todo um povo as suas convicções, usam para isso todos os meios que têm ao seu alcance, numa atitude que demonstra desprezo pelos portugueses quanto ao que pensam e qual o seu veredito sobre este assunto. Independentemente do ritual e das obrigações a seguir a eutanásia implica acabar com o sofrimento tirando a vida de alguém. Na execução de um condenado ou de um inimigo o seu sofrimento também acaba.