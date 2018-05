Viver é bom

Morrer é o fim de tudo

Viver é alegria

Morrer é tristeza

Viver é contribuir para a vida de todos

Morrer é deixar o mundo dos vivos

Viver livre de amarras é o sonho dos Homens

Morrer é o fim da linha

Morrer com dignidade tem de ser uma conquista

Independentemente da medicina, da nossa vontade, a morte é uma certeza que carregamos desde que nascemos

A medicina cura e atenua a doença, mas não pode prolongar a inevitabilidade da morte

Quem sou eu para compreender ou decidir sobre a vida dos que em consciência estão preparados para morrer para não prolongarem uma vida de dores atrozes, sem qualidade e vegetativa

Não se pode tomar decisões por alguém e muito menos no que toca a determinar sobre se em consciência quer ou não continuar a viver em sofrimento e para a qual a medicina não sabe dar resposta.

O estado serve para regular e não controlar

Era, simples se houvesse legislação que não levantasse obstáculos a quem quisesse pôr termo à vida, com razões fundadas na certeza de que a medicina nada vai adiantar para acabar com o sofrimento, as dores atrozes ou melhorar a qualidade de vida do doente e se for a vontade consciente deste

Com o chumbo da legislação sobre a morte assistida na A. R., Portugal deu um passo atrás na defesa dos direitos humanos

Todas as vidas são importantes