O deputado e secretário geral do PSD José Silvano faltou 2 vezes a plenários da AR e na sua ausência alguém confirmou a sua presença. Alguém, que se presume pertencer ao próprio grupo parlamentar do PSD, fotografou o ecrã do computador do deputado no momento em que a sua colega de bancada Emília Cerqueira acedia ao computador e validava automaticamente a presença do deputado ausente e qual pressuroso defensor da ética dos políticos apressou-se a enviar a foto para o Expresso, dando conta deste enorme crime de lesa pátria contra a ética e os bons costumes da AR. A deputada Emília Cerqueira já explicou devidamente o que se passou e só não compreendeu quem não quis ou quem quis fazer disto um acontecimento para desviar atenções de outras situações como a deputada a pintar as unhas em pleno debate do OE 2019, ou atacar Rui Rio. Que Rui Rio com aquela “mania da ética” e ao desenvolver uma série de ações dentro do partido incomodou alguma gente do aparelho do PSD que mais do que servir se servia do partido, é um facto, mas agora ao que parece, começa também a incomodar gente de fora do PSD. É interessante ver que quando um político que como Rui Rio começa a pôr em prática dentro do próprio partido regras para uma maior transparência na política alguns jornalistas e comentadores as desvalorizem constantemente sempre à espera de ver onde falha e pouco preocupados naquilo que acertou. Compreende-se pois comportamentos políticos éticos dão pouca margem às tricas politiqueiras, a falta dela pelo contrário é um verdadeiro manancial para alimentar notícias e comentadores principalmente aqueles que se sustentam desses mesmos comportamentos políticos. O Presidente da Assembleia da República também expressou preocupação com este incidente, ainda que nada preocupado com os deputados que ganham dinheiro extra do erário público à conta das viagens, nem com a AR transformada em gabinete de manicure. Enfim todos grandes defensores de uma ética trampolineira.