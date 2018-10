Em resposta à carta de leitor publicada ontem na edição do Diário de Notícias da Madeira, da autoria do encarregado de educação João Henriques, intitulada “A Pista de Atletismo do Estádio de Machico”, compete à Associação Desportiva de Machico esclarecer que concordamos com a preocupação manifestada no acesso à instalação, a qual como é do conhecimento público é gerida pelo clube sem qualquer financiamento público para o mesmo.

Ou seja, a Associação Desportiva de Machico encontra-se desde o ano 2010 a acarretar com os encargos inerentes ao funcionamento da instalação, a qual apresenta avultados custos. Neste sentido cabe ao clube colocar a instalação desportiva ao serviço da população e entidades públicas e privadas que a queiram frequentar, acautelando os seus respetivos encargos de funcionamento de modo a que a mesma se apresente em boas condições de utilização.

Assim a Associação Desportiva de Machico decidiu aplicar as taxas de utilização das instalações desportivas, de igual modo às que são aplicadas a nível regional e mesmo municipal, de maneira a suportar os seus encargos, mas não podendo se substituir às entidades públicas, como sejam nos casos de isenção, dado o elevado custo de funcionamento que a instalação apresenta.

Estamos disponíveis, como sempre estivemos, a colaborar com todas as entidades públicas e privadas por forma a colocar a mesma ao serviço de toda a população.

Direção da Associação Desportiva de Machico