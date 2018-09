Recentemente fui ao Poiso com a minha família e para espanto de todos, sentimos um cheiro nauseabundo ao sair do carro e comentamos o facto com outras pessoas que la estavam a falar. Ao que parece existe um esgoto nas redondezas com descargas regulares. Será mesmo verdade? Custa-me a acreditar mas era bom que alguém fosse lá investigar. Não acredito que sejam sobras dos dias do rali!