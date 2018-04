No início do ano letivo, o diretor da escola dos Ilhéus fez uma reunião para os encarregados de educação a explicar as regras da escola. Relativamente às regras da alimentação, é proibido levar bolos de aniversário com cremes assim como lanches de casa. Quando foi questionado, explicou que nem todas as crianças têm possibilidades para comprar e levar os lanches e que as crianças apenas comem as refeições fornecidas pela cantina da escola. Até aí tudo bem. Agora como é possível o Sr. Diretor deixar instalar muito recentemente uma máquina automática de sumos e chocolates junto ao refeitório? Que posição tem a secretaria de educação neste assunto?

Leitor identificado