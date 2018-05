Escola do 1.º Ciclo da Ribeira Brava

Gostaria de manifestar a minha indignação pelos procedimentos da EB 1/ Pré da Ribeira Brava que bloqueiam a participação dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos.

No momento atual, em que tanto se fala da importância do envolvimento dos pais na vida escolar como promotor do sucesso, é curioso como se rema em sentido contrário!

A escola recentemente proibiu a entrada dos encarregados de educação no recinto escolar (usando como justificação, a adulteração de um incidente ocorrido entre alunos, que eu própria presenciei!) E que contraria o Regulamento Interno da Escola.

Neste momento os pais:

- não estão representados em qualquer órgão escolar (não existe Associação de Pais, nem Representantes de pais no Conselho Escolar), pelo que não têm qualquer voz ativa;

- não têm conhecimento do que os seus filhos comem na escola ou dos projetos em que participam (favor consultar o site ou blogue da escola que não é atualizado há anos);

- não podem ver trabalhos dos seus educandos expostos nos Placards;

- esperam pelos seus filhos à porta da escola, quase na estrada, ou a bloquear a estrada, pois não há espaço para estacionamento digno.

Gostaria de compreender as verdadeiras motivações ou as falácias que determinam estes procedimentos!

As escolas não deveriam ter como principal objetivo o Sucesso Educativo? E não deveriam responder às necessidades dos seus “clientes” e ouvi-los? Se se tratasse de uma escola privada seriam possíveis estes comportamentos?