Envolto em neblina

Muita neblina envolve estas valores divulgados pelo Governo Regional no que respeita às expropriações para os terrenos do novo hospital. Estamos a falar de milhões para baixo, milhões para cima mas nunca falam nos muitos milhões já envolvidos, à muitos anos, no tempo em que o Dr.Jardim expropriou vários prédios em Santa Rita para o mesmo fim e outros ficaram condicionados à espera de resolução do novo hospital que nunca chegou porque entretanto o Dr. Jardim mudou caprichosamente(como sempre) de ideias e resolveu remodelar o Hospital Central do Funchal. Todavia os terrenos expropriados ficaram à ordem do G.R. Tanto que assim foi que para os mais atentos os terrenos continuam com o mesmo figurino de à mais de 10 anos, ou seja, continuam com plantações de bananeiras e nunca ali foi edificado qualquer prédio nem remodelações significativas nos prédios existentes exatamente porque aqueles terrenos estavam condicionados pelo Governo Regional da Madeira. Se querem ser transparentes nos valores envolvidos nestas expropriação expliquem aos madeirense, a história direitinha desde o princípio; qual a área do terreno em questão, qual o montante que já foi gasto anteriormente e quanto falta gastar nessas expropriações. Não nos queiram convencer que este processo de expropriação começou em 2017 esquecendo o que já foi gasto antes. Segundo declarações de Rui Gonçalves, em Setembro de 2017, então Secretario Regional das Finanças dizia que estavam destinados às expropriações um valor global de cerca de 20 milhões de euros, sem IVA, assim distribuídos: cerca de 2 milhões para 2017, 5,5 milhões para 2018 e 12,5 milhões para 2019 mas não fez referência nenhuma aos valores anteriormente gastos nessas expropriações no tempo do Dr. Jardim. Recentemente em setembro de 2018 o G.R. Dizia que já havia adquirido 65% dos terrenos do novo hospital, havia despendido 15,5 milhões e faltava 11 milhões para encerrar o processo. Ora isto ultrapassará os 20 milhões previstos em 2017 e o que é pior é que nem antes nem agora fazem referência às expropriações antes concretizadas. Repito, não nos queiram convencer que as expropriações começaram em 2017 e que terá que ser pago pelo preço atual de mercado. Aliás se os senhores deputados da oposição ainda não levaram esta questão à ALM será bom que o façam e questionem o G. R. acerca disto porque os madeirenses precisam saber, sem malabarismos, onde e como é empregue o dinheiro dos seus impostos.