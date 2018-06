Com um estádio completamente cheio pintado de vermelho por,Portugueses e branco por parte da Espanha, Portugal, arrecadou um precioso empate perante uma selecção candidata a um lugar na final deste campeonato do mundo.

Foi um empate com sabor a vitória, onde perante um estádio cheio, Portugal iniciou o encontro actuando num 4x4x2, entrando forte no encontro e dominando na sua totalidade até que o momento mais desejado chegou, o primeiro de Portugal por intermédio, de quem a que podia ser, sempre ele , o melhor do mundo, Ronaldo, marcou de grande penalidade, estava passado o minuto três da etapa primária.

No entanto a Espanha foi subindo no terreno, até que chegou ao empate por intermédio de Diego, que no entanto, este tento deveria ter sido anulado, porque antes, houve falta sobre Pepe, estávamos no minuto vinte e três da primeira metade.

No entanto aos quarenta e dois minutos, Patrício defende, evitando o golo Espanhol.

Vivia-se intensamente dentro das quatro linhas, até que, ele sempre, o homem do jogo fez o segundo para Portugal, após um toque mágico de Gonçalo Guedes, Ronaldo não perdoa, de primeira com o seu pé esquerdo, dispara para o fundo das redes da Espanha, estava feita a vantagem no marcador, mais precisamente no minuto quarenta e quatro.

O jogo, cessa, Portugal vence por duas bolas a uma. Na segunda parte a Espanha chega ao empate, e aproveitando de uma mudança táctica de Portugal, para um 4x3x3, chega há vantagem no marcador, fazendo o terceiro.

Mas, o melhor do mundo resolve, Ronaldo faz hatric! na partida, através de um belíssimo golo de livre, toma balanço, respira fundo, concentra-se, fecha os olhos e arranca com convicção, fazendo o seu terceiro da conta pessoal, o terceiro de Portugal, ficando desde já, como o melhor marcador do campeonato do mundo, estávamos no minuto oitenta e oito.Empatando assim desta forma mágica o encontro.

O encontro termina, o homem do jogo, mais precisamente oriundo da Ilha da Madeira, Ronaldo, resolveu!

Portugal arranca um precioso ponto para a sua caminhada, neste seu campeonato do mundo.

Miguel Ângelo