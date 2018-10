Em “vésperas” de eleiçoes

Não me é difícil reconhecer que esta coisa da política regional , ainda que mantenha os tiques do “ancie régime” em que éramos bombardeados quotidianamente pelo”gauleiter” de então com o francesismo “la region cést moi” , perdeu piada mesmo que não tenha perdido vergonha. Dá-se mesmo o caso de nos ser transmitida a ideia que há “secretários de corpo presente”e que o umbigo do Governo foi transmutado para uma central de interesses privados , bem sei que porventura sempre assim aconteceu , mas então disfarçada e hoje , fruto do desarranjo intestinal , quanto a mim provocado por “laranjada” em excesso que o evidencia , a que é imprescindível pôr cobro.

Convicto de que nada de novo estou , até aqui , a trazer à vossa consideração , apelo-vos a que façais um esforço de entendimento , bem que bem mais difícil do que falar dos erros de arbitragem ou da vida íntima dos outros à mesa do café ,e vos interrogueis sobre aquilo que de facto , hoje em dia , é importante discutir em prol do desenvolvimento da Região , e quais os caminhos que se nos colocam , a cada um de nós , e não a “eles”, de modo a darmos o nosso contributo para esse desígnio.

É ancestral , reconheço , a dificuldade de assumir posições, estruturantes que não conjunturais porque mediáticas e mediatizáveis , e por isso ser necessário um hercúleo esforço de “construção” de uma consciência colectiva de intervenção social pública, que não se resuma às tradicionais ablações eructativas da caridadezinha dominical . Este é aqui e agora o primeiro e primordial passo para a modernização . Sorte a nossa não termos um problema securitário ,têmo-lo , no entanto , nos transportes ao qual devíamos dedicar toda a nossa energia criativa , de modo a encontrarmos soluções alternativas às por demais defendidas e inexequíveis , muito pelo conflito de interesse que congregam , anulando-se ,visivelmente umas às outras , já que cada uma delas oriundas de “lobbies” que já todos identificámos .

Há contudo , uma outra plataforma que necessita de intervenção célere e corajosas .Trata-se do problema da qualidade , melhor dizendo, da sua falta , fisiológicamente ligado ao da iliteracia e incapacidade da comunidade escolar , da pré-primária ao ensino(?) universitário se transformar no motor desenvolvimento, quebrando as amarras que o ligam ao poder político que. tolhem a sua acção e desvirtuam aqueles que deveriam ser ,os seus objectivos.