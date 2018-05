Elevador avariado

Sou morador no EDIFÍCIO FLOR DO CAMPO, em Machico e venho por este meio relatar uma situação revoltante.

No dia 24 de abril o elevador do bloco A avariou-se. A situação foi reportada à empresa gestora do condomínio, a CHARIB. Dois dias após a comunicação veio um técnico para averiguar a situação. Não tendo sido possível solucionar a avaria, deixou afixado na porta do elevador a informação de que o mesmo se encontrava em manutenção. Até aqui tudo bem! O pior é que já se passaram três semanas e a situação continua na mesma. Todos os dias há condóminos a ligar para a empresa gestora do condomínio e nada se resolve. É que nem uma desculpa bem elaborda sabem dar... O mais grave e lamentável e saber que tenho vizinhos idosas, que vivem nos 3º e 4º pisos, que só com muito esforço conseguem sair de casa e subir com as suas compras. É caso para perguntar se o 25 de Abril não chegou para todos. Até parece que em pleno 2018 o tempo parou precisamente dia 24 de abril e “o povo não pode sair à rua”.