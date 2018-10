Ecos de gratidão

No dia três de outubro, quando fazia uma corrida de treino junto à praia, sofri uma paragem cardio-respiratória.Sobrevivi graças ao auxílio imediato de quem por ali passava, ao pronto-socorro dos Bombeiros Municipais de Machico e à intervenção rápida e eficaz da EMIR. (OBRIGADO)Graças ao esforço realizado por todos o meu coração voltou a bater. (OBRIGADO)Eu não me lembro de nada mas a notícia de que a minha vida esteve presa por um fio espalhou-se e os meus amigos, os meus colegas de trabalho e as pessoas a quem dava bom-dia criaram uma onda de solidariedade e fizeram orações e preces pela minha recuperação. (OBRIGADO).Recebi muitas mensagens de apoio. OBRIGADO pela energia positiva que me transmitiram.O meu OBRIGADO estende-se ainda aos médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP), dos Cuidados Intensivos Coronários (UTIC) e de toda a Unidade de Cardiologia. Recebi um serviço de qualidade. Um bem-haja ao Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira.Na impossibilidade de agradecer pessoalmente a todos os que me ajudaram e desejaram rápidas melhoras faço-o publicamente com um MUITO OBRIGADO e um abraço (redondinho) forte e amigo.Optei por não mencionar nomes pois seria injusto não referir todos quantos tiveram um papel fundamental na minha sobrevivência. Mais uma vez OBRIGADO. Hoje encontro-me na minha casa dando graças a DEUS e celebrando a vida. Nunca poderei esquecer que a vida passa a correr e cada dia que se vive é um dia de festa.