E agora, Sr. Secretário da Educação?

Foram muitos! Apesar da tentativa da DRIG de dificultar a divulgação do evento nas escolas, foram largas centenas de professores (como se pode comprovar nas fotos que envio em anexo) que estiveram na manifestação promovida pelos dois principais sindicatos da Região (que englobam 95% dos professores sindicalizados na RAM) do dia 19 de Maio em frente da Assembleia Regional e que seguiram em marcha de protesto até à residência oficial do Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira. E agora, Sr. Secretário Jorge de Carvalho? Ainda sente que tem toda a moral e legitimidade de avançar com o seu diploma tal como está apesar de ser demasiado óbvio que com tamanha contestação algo está muito mal? Que mais desculpas vai dar? Que 800 professores na rua não representam nada para si? É evidente para os professores, para os sindicatos, para os partidos da oposição e acho que até para o seu próprio partido que tem que haver alterações profundas ao diploma dos concursos. Professores de quadro a terem que cumprir horário em várias escolas de forma a conseguir “despachar” algumas centenas de professores contratados? Professores esses que na sua maioria já deviam estar merecidamente vinculados após muitos anos de serviço nas escolas da Madeira? Voltar a prejudicar escandalosamente os mesmos professores quem em 2014 foram vítimas de um comportamento iníquo por parte da SRE num concurso que ficou para a história como uma das maiores vergonhas pós-democracia por parte duma entidade governamental na nossa ilha? Esses mesmos professores que agora lhes é recusado o mesmo direito que os seus colegas continentais e açorianos têm de serem vinculados após os 3 anos consecutivos, conforme é exigido pela Norma Europeia? E isto sem falar da promessa de recuperação do tempo de serviço para todos os professores na RAM mas que no entanto ainda não passou de palavras jogadas ao vento sem qualquer seguimento ou negociação. Já chega, Sr. Secretário, já não engana mais os professores! Já não engana mais ninguém. Agora é hora de nos levar a sério e ao nosso papel na educação da nossa ilha. Apelo a todos os partidos (inclusive o que está neste momento no poder) que na hora da discussão do diploma na Assembleia consigam ver muito mais além do que a arrogância irredutível de um secretário que decidiu não ceder a ninguém e reconheçam a necessidade de discutir o bem estar de uma classe da qual a Região depende e necessita que esteja motivada e disposta a lutar pela educação e cultura das nossas crianças!