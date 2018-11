E agora Brasil?

Um figurão medíocre, grotesco, racista, homofóbico e fascizante foi eleito presidente do Brasil.

Jair Bolsonaro disse durante a campanha eleitoral que os seus adversários políticos só têm dois

caminhos: Ou o exílio ou a prisão! Esta odiosa afirmação, amplamente difundida pelos média, não foi suficiente reveladora para milhões de brasileiros rechaçarem um candidato autoritário antidemocrático. A sua campanha sustentada por notícias falsas, anátemas, fugas ao confronto directo com o seu opositor e ameaças segregadoras, augura um caminho das pedras que subverterá o sistema democrático. E ainda foi apoiado pelo clero... Bolsonaro, ex-militar expulso das fileiras do exército, agora dá guarida a militares de alta patente. Os democratas jamais esquecerão as atrocidades cometidas pela ditadura militar, que ele enalteceu, sem julgamento e punição! Alguns militares farão parte do seu próximo governo...

Durante 27 anos, como deputado estadual, enriqueceu... e nunca ninguém deu por ele. Não teve uma iniciativa digna de registo. Zero! As suas ideias são vagas. O Povo brasileiro não quer

continuar o curso de retrocesso social. Pretende melhorar as suas condições de vida: Na saúde,

no emprego, com educação , com segurança, sem corrupção e por aí fora. Teme-se pela futura

política económica ao escolher o próximo ministro da Economia, que além de ser um competente representante do capital financeiro, no sector da economia, esteve com Pinochet!

Faz sentido...!

Bolsonaro fracturou e bipolarizou a sociedade brasileira. Não vale a pena chorar. Há que lutar!

Vítor Colaço Santos