Vi, e ouvi com agrado o programa de opinião da RTP Madeira, Dossier de imprensa. No regresso da nova temporada, e mediado pelo jornalista e apresentador Gil Rosa, o painel de comentadores teve tudo, nas suas abordagens e temas em análise, para me manter atento a assuntos de interesse comum observados no passado dia 28 de set. Não vou aqui comentar nenhum dos temas. Isso está fora da minha competência, mas quero essencialmente abordar a questão do acto de comunicar, e que pressupõe não, ouvir e falar ao mesmo tempo. Por outras palavras, “quem não sabe ouvir, não sabe falar”. É óbvio que, se todo o painel fala ao mesmo tempo, isso já não é opinar mas sim discutir. As discussões originam um ruído por vezes insuportável, o que em televisão é péssimo. Pior ainda quando se põe a mão na boca e mesmo assim se tenta falar e consultar algumas notas escritas. E o problema é exactamente esse: Escrever é uma coisa e falar é outra (!). Na comunicação verbal, uma boa dicção de voz e o correto uso gramatical fazem parte do saber comunicar. E para finalizar eu diria ainda que, saber fugir à tentação no uso de calões madeirenses, ajudaria imenso na qualidade da comunicação e, consequentemente do próprio programa. “Mai nada!”