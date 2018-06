Do mal o menos

O jogo inaugural, desta 21.ª edição do Campeonato do Mundo, que se está a realizar na Rússia, e referente ao Grupo B, que tiveram a participação, do sempre escaldante “duelo” ibérico, marcou o jogo número XL entre as duas selecções de Portugal e Espanha, (não contando contudo, neste número, o jogo efectuado em 29 de Novembro de 1937, que se realizou em Vigo, cujo resultado foi favorável a Portugal por 2-0, mas por que questões políticas, a FIFA, não considerou).

Portugal, sobre a batuta do seu maestro, o mago, e o mais internacional de todos os jogadores portugueses, somando hoje a sua 151º. Internalização, coroado por um hat-trick, que deixou os espanhóis sem poder de resposta.

Este jogo entre Portugal –Espanha, cujo resultado final se cifrou num empate a 3-3, marcando a 15.ª presença da Espanha e a 7.ª presença de Portugal, em fases finais de campeonato do mundo de futebol.

Jogo realizado no Estádio Olímpico de Sochi, sobre a arbitragem do trio chefiado por Gianluca Rocchi , (muito mal, quando aos 24 minutos, a Espanha empatou o jogo, com um golo de Diego Costa. Mas o lance podia ter sido anulado quando o avançado de nacionalidade espanhola deu uma cotovelada a Pepe, antes de ganhar a posse da bola, Tanto árbitro como vídeo-árbitro, consideraram que o lance era legal?), que foi auxiliado pelos compatriotas Elenito Di Libertore e Mauro Tonolini, equipa italiana, com o sérvio Milorad Mazic a ser o quatro árbitro. Com as prováveis, potências favoritas do grupo a seguirem para a fase seguinte, deste campeonato do mundo de futebol, Portugal -Espanha, respectivamente o 4.º no ranking FIFA, e 8.º no ranking FIFA. O actual campeão Europeu, Portugal, não esteve à altura de uma Espanha, melhor organizada, e partir dos 2-1, começando a tomar conta da partida, sentido, que os nossos jogadores estavam a ceder e a recuarem, entregando praticamente o jogo aos espanhóis. Tanto assim a percentagem em certa altura do jogo de se acentuar na posse de bola de 64% para a Espanha contra os escassos 36% para os comandados de Fernando Santos.

Há que salientar as boas prestações de Rui Patrício, e sem dúvida alguma o enorme jogo efectuado por Cristiano Ronaldo. Porque no conjunto da equipa, Fernando Santos terá que melhorar alguns sectores. Mas foi um inicio de campeonato muito sofrido. Mas tivemos um Cristiano Ronaldo que fez a diferença.

Mário da Silva Jesus