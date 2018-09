Divisão de Águas e Saneamento a meter (muita) água

Somos moradores do bloco 10 da rua dos Piornais em S. Martinho. Depois de termos constatado uma crescente humidade na cave do prédio e uma drástica diminuição da pressão da água nas nossas torneiras e após alguma investigação, descobrimos que tal se devia a uma rotura na canalização pública, mesmo antes da ligação à canalização do prédio. Ao contrário do que acontece em muitas roturas, neste caso foi preciso destapar uma tampa de esgotos para tal descobrir, pois a água escorre para o interior e não para a estrada. A 22 de agosto foi feita uma reclamação presencial na C.M.F. Não tendo havido qualquer reparação a 2 de setembro contactámos por telefone com a divisão de águas e saneamento, dando conta da situação e chegando à fala com uma engenheira Margarida que disse já ter conhecimento da situação. Não havendo, uma semana depois, qualquer ação, fizemos uma comunicação com foto para o sítio Funchal Alerta. Continuando sem qualquer reparação, a 10 de setembro voltamos a esperar pacientemente da loja do munícipe para fazer nova reclamação, que entrou às 16:38:00 h, com o nº: 2524989 e o carimbo de urgente. Hoje estamos a 25 de setembro e a C.M.F e a sua Divisão de Águas e Saneamento Básico continuam a ignorar olimpicamente esta situação. Perguntamos nós : Sr. Presidente, o que temos de fazer para que a C.M.F cumpra com o seu dever?

António Plácido