Divergências

Voos divergidos para o Porto Santo - ex comandante com 26000 horas de voo, é de opinião que os limites devem ser da responsabilidade do piloto - outro piloto é de opinião que os equipamentos de rastreio dos ventos são insuficientes no aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo - dois dias sem as viagens do ferryboat Lobo Marinho FUN/OPO/FUN - tudo isto devido às más condições atmosféricas.

Ex pilotos, pilotos, engenheiros, especialistas climáticos etc... Alternativas???

É esta ehem!!!