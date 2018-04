Direito de Resposta

A direcção da sociedade Reabilitesse lamenta, em primeiro lugar, que o espaço denominado “Cartas do Leitor” tenha sido utilizado por V/ em detrimento do disposto no artigo 1.º, n.º 2 da Lei da Imprensa e com ofensa aos limites impostos pelo artigo 3.º do mesmo diploma.

As queixas vertidas na carta supra identificada, do Sr. José Santos são infundadas, porque falsas.

Por aquele motivo se entende que este difama a sociedade Reabilitesse, colocando em causa, não só o bom nome da sociedade, como dos profissionais que nela exercem a sua profissão, bem como a idoneidade com que esta pautou os protocolos celebrados com um parceiro com quem manteve sempre, ao longo dos anos, boas e recomendáveis relações comerciais, fundadas em compromissos sérios, transparentes e de boa – fé, de parte a parte.

O referido senhor, com o auxílio do Diário de Notícias da Madeira, incorreu no crime previsto e punido pelos artigos 180.º e 183.º, n.º 2 do Código Penal, motivo pelo qual serão efectivadas as competentes participações criminais, a que acrescem queixas por ameaça e por violação de correspondência ou de telecomunicações, por acesso e uso de dados confidenciais, bem como uso ilegítimo (e deturpado) dos mesmos.

De forma sucinta, a Reabilitesse possuí contrato de prestação de serviços com a Médis desde o ano de 2015 e, até à presente data, nem aquela seguradora, nem qualquer outro utente, alguma vez acusou a Reabilitesse de discriminação, de falta de profissionalismo ou se queixou desta junto de qualquer entidade.

Acresce que a Reabilitesse nunca cobrou valores por actos não praticados, a quem quer que fosse.

Lamentavelmente, o DN abriu as suas páginas (em papel e online) para que um dos crimes cometidos pelo referido senhor, o fosse com a agravante da publicidade.

A Direcção da sociedade Reabilitesse