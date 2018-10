‘Deus dá nozes...’

Infelizmente, há gente que não sabe dar valor aos empregos que têm. Consta que para os lados da Ponta do Sol há um condutor que serve um clube local... mas mal. Para o tipo de transportes que faz, é necessária uma formação para poder transportar crianças e jovens. Não sei o que lá ensinam, mas seja lá o que for, boa educação não é, de certeza. Este indivíduo é mal-educado com toda a gente. Não espera um segundo que seja por ninguém, é tipo autocarro da carreira. Deixa atletas em terra, mesmo que estejam do lado errado da estrada. É um absurdo dar emprego a alguém assim, estando tanta gente ávida de trabalho. Enfim... tanta gente boa no desemprego e outras a não saberem cumprir o seu.