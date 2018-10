Foi o que senti ao visitar o aquário do Museu Municipal.

O espaço está lá mos o recheio sumiu quase todo.

Um desconsolo. Uma desolação. Uma desilusão.

Quando dei aulas , no “batalhão” foram várias as visitas ao aquário que fiz com os meus alunos. A rua da Mouraria era pertíssimo e dava tempo para apreciar os peixinhos. E era uma festa sair da Escola. Os hipocampos, espantavam pela forma e tamanho. O polvo, surpreendia, a moreia assustava, o peixe porco intrigava. os outros peixes “comestíveis” agradavam bastante aos alunos..

Que aconteceu para o aquário estar estar tão pobre ? Que tristeza !! Que desolação.

Amélia Carreira