Ao visitar “amigo” Sócrates, na prisão em Évora, António Costa (AC) disse perante os jornalistas: “Deixemos a justiça funcionar em todos os seus valores”, “assegurar a presunção de inocência”, “assegurar que a acusação tenha os meios necessários para fazer a investigação, que a defesa disponha dos meios e de igualdade de meios no exercício da defesa, que o segredo de justiça seja preservado e que não haja condenações, nem julgamentos na praça pública”. Perante estas afirmações paradigmáticas, que de certo modo até condicionaram a classe política dos diversos quadrantes em aproveitar o processo em curso na Justiça contra Sócrates como arma de arremesso político, eis que na última semana o “eticamente irrepreensível” líder parlamentar e presidente do PS Carlos César (CC), um dos que embolsou o subsídio das viagens pagas pelo erário público, renegando as declarações de AC sobre o que deve ser o funcionamento da Justiça, e ainda sem qualquer julgamento em Tribunal e muito menos condenação, vem expressar publicamente sentimentos de “vergonha” e “raiva” dele próprio e do PS perante o avolumar de suspeitas, mas para já apenas meras suspeitas, de corrupção no desempenho das funções públicas por parte do ex ministro Manuel Pinho e do ex primeiro ministro José Sócrates. Impõe-se de imediato perguntar: Porque razão os mais altos responsáveis do PS alteraram o seu comportamento e a sua postura pública quanto à Justiça no que concerne a estes casos? Ao apresentar a sua moção para o congresso AC afirmou: “não ter de olhar para o drama de hoje, mas centrarmo-nos no horizonte do médio e longo prazo para começar a construir respostas”; “não faz sentido que seja um congresso para o presente mas para o futuro!” Perante o potencial aparecimento de novos indícios e indiciados de corrupção, fala-se agora nas PPP, AC não quer falar do passado nem do presente só de um futuro de novas ilusões e promessas por cumprir. Perante isto a palavra mais óbvia que me ocorre é desfaçatez!