Deputados prevaricadores

Há alguma coisa pior que um político defraudar o erário público ? Há ! O político seu chefe fingir que não vê, não ouve, nem tem nada a dizer. Isto ultrapassou tudo o que é admissível.

Deputados sérios tinham feito uma lei de modo a que quem prevarica vai preso. Mas, não é assim. Recebendo subsídios a que não têm direito - os subsídios são para quem pagou as passagens, neste caso a Assembleia da República - ainda andam com justificações tolas de que querem esclarecer o assunto como se não fosse claro como água. O que há a averiguar é se dá cadeia ou não, se é crime ou não. Porque crédito e confiança política já não têm. Estão na lama. Valem zero. Temos receio do que mais andam a urdir na sua prática prevaricadora regular. Acompanhem o deputado Paulino Ascenção, já que não representam nada nem ninguém.