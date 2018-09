Vivemos politicamente anos complicados. É preciso que estejamos preparados é preciso fazer escolhas certas. Olhem para este País e vejam o que fizeram desde que o entregamos à democracia. Temos sido delapidados, destruídos, esculhambados, não consigo encontrar outras palavras. As famílias praticamente não existem como instituição porque lutam contra isso o tempo todo. A educação neste País é uma vergonha, a polícia é desvalorizada e está desmotivada. Os criminosos ganhando terreno e mais que os trabalhadores. “Criminosos que deviam estar a cumprir prisão” estão a usufruir chorudas reformas. É uma pouca vergonha, imoralidade, e a criminalidade, correndo à solta por todo o lado. Por um lado temos uma quadrilha de criminosos que fazem inveja a todas as máfias. E do outro lado temos uma corrente de pessoas que querem acabar com tudo pregando a violência e a polícia não poder fazer nada. Situação muito difícil que não podemos tolerar mais. Para quem é avô como eu e ama os seus netos, para quem é pai que ama seus filhos e ama a sua família e que defende do que é correcto, para si que é honesto como eu e crê em Deus e tem fé sabe que ele está no comando de tudo. Deus era bom “mas era Firme” e nós temos de ser firmes para salvar a nossa nação. Não façam nada que divida as famílias e sejam a luz na escuridão. Eu sei que esta carta é estranha para a grande maioria. Mas acorda povo. O problema não é os políticos, o problema é o povo ser alienado, e passar carta-branca através do voto para eles fazerem o que querem o País.

João Sousa