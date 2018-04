Demasiados atropelamentos

É inacreditável a quantidade de pessoas que são atropeladas quase diariamente nesta ilha, não é normal isto, e pior, a maioria são abalroadas nas próprias passadeiras. Sinceramente... é muita loucura na estrada! Este pessoal quando vai ao volante parece que só pensa numa coisa, acelerar!?... Pelo que eu assisto, conduzem sem olhar a sinais, sem respeitar as pessoas nas passagens de peões, sem tomar atenção aos limites de velocidade dentro das localidades, enfim, é um autêntico manicómio rodoviário. Aqui no Funchal existem inúmeros locais e inúmeras vias, que são autênticas pistas, onde os automobilistas não respeitam ninguém, é uma completa insensatez as velocidades a que circulam. São pedidas medidas para travar o excesso de velocidade, mas há cá um Exº senhor na Câmara do Funchal, que acha tudo isso um exagero... por isso eu “responsabilizo” esse senhor por todas as mortes e feridos graves em acidentes nas estradas do Funchal nestas circunstancias... porque é lógico, que todos nós preferíamos viver sem lombas nas estradas, mas atendendo a que as pessoas não são civilizadas e não tem o bom senso de respeitar os demais, então temos de recorrer a estas medidas mais drásticas... e os resultados são óbvios, por exemplo, na Avenida da Madalena, onde os acidentes eram constantes, o cenário mudou completamente, e toda a gente pode constatar isso, por isso eu condeno estas pessoas que tem o poder de decisão, e ignoram completamente os pedidos das populações... Acima de tudo deverá estar a segurança das pessoas.

Felizmente que na União Europeia e num futuro muito próximo, vai sair legislação completamente inovadora neste âmbito, que passa pelo bloqueio automático da velocidade em determinados locais, e as chamadas “caixas negras” nos automóveis, que iram gravar também todo o historial de infrações cometidas pelo condutor da viatura, ou seja, quem tem por hábito desrespeitar, vai ter de pensar duas vezes antes de fazê-lo... pois o polícia neste caso estará 24 horas dentro da própria viatura, muito à frente isso!

José Carvalho