Da esperança à frustração

Bem me lembro do 25 de abril. Vivi, passei por ele. Tal como alguns anos do regime ditatorial. Também senti, passei por ele. E isto do passar pelas coisas, vê-las, dá-nos uma imagem mais séria e correta do que se passou.

Não nos expomos aos relatos dos outros que, muitas vezes, não são exatos, correspondem ao modo de como cada um vê o que aconteceu. E, por vezes, - o que é mais grave- nem viram, nem nascidos eram quando tudo aconteceu.

Falam porque alguém lhes disse que tinha sido assim e, frequentemente, são relatos de acordo com os seus interesses políticos ou partidários ou que lhes trouxe vantagens financeiras a nível pessoal e familiar...muitas vezes adquiridas Deus lá sabe como.

- Um “ 25 de Abril “, meus amigos, era ansiosamente aguardado por milhões de portugueses e quando este “25 de Abril” surgiu foi bem visível a onda de satisfação, o grito de liberdade e de entusiasmo manifestados pelos portugueses em geral.

O povo acreditava, confiava, tinha fé de que, finalmente, o seu país se libertava das amarras a que tinha estado sujeito durante muitas décadas.

Só que essa fé, essa crença, esse sonho de poder ter um País livre, próspero, digno, onde houvesse trabalho para todos e que até os emigrantes poderiam regressar, como nos fora prometido, começava a se desvanecer, com o passar do tempo, porque, entretanto, em seu lugar surgiam as querelas, os oportunismos políticos e alguns militares, o aparecimento da bancarrota e o apontar de um caminho tortuoso que nos iria levar a nova ditadura ainda pior do que aquela de que tínhamos acabado de sair. Salvou-nos a ALA PURA dos militares de Abril e alguns políticos de bom senso. Só que o veneno estava derramado e a política de “terra queimada “foi posta em andamento. Não se conseguiu tirar o País da extrema-direita e coloca-lo na extrema-esquerda, como muitos pretendiam, mas o destroçar das famílias, de certos princípios morais, o objetivo de jogar portugueses contra portugueses foi amplamente conseguido.

Andamos anos e anos a falar do fascismo e dos fascistas e, paradoxalmente, a acusar de saudosistas todos aqueles que falavam em pudor, em moral, em ordem, em trabalho, em disciplina, em valores. Aquelas cabeças destrambelhadas, ciosas de poder e de vingança, até conferiam ao antigo regime valores que nem em tudo correspondiam à verdade.

Entretanto, chega o outro” 25 de Abril” (permitam-me a comparação) o da integração do nosso País na União europeia e consequente salvação da mais do que débil situação financeira em que estávamos mergulhados. Só que o País já estava entregue às novas cabeças” algumas fascistas mas pintadas de democratas e socialistas” e o resultado está à vista.

Bem queríamos pormenorizar melhor esta fase, mas o espaço não nos permite.

Só não podemos deixar de frisar (para reflexão) o seguinte:

Acabamos de comemorar 44 anos do 25 de abril e temos um País longe de corresponder aos milhões de portugueses que ansiavam (e depois aplaudiram) a chegada desse dia.

Acreditem, ninguém pediu uma Revolução que levasse a este pesadelo e MUITOS (não todos) dos militares que a fizeram devem sentir uma amargura e frustração pelo que está acontecendo.

- Hospitais em decadência. No seu especto físico, com falta de medicamentos e locais dignos para assistirem a quem deles precisa.

- Desemprego a ser combatido com métodos iguais ou piores do que acontecia em 74. Gente que trabalha sem presente, nem futuro, vitimas das mais hediondas barbaridades, assentes em salários de miséria, em horários indefinidos e à mercê da arrogância e prepotência de patrões e administradores sem escrúpulos.

- Jovens LICENCIADOS a serem “exportados” para outros países, por não terem condições de trabalho e sobrevivência no seu País.

- Discriminações sociais tão gritantes e confrangedoras.

- Imunidades que levam a impunidades dos que governam ou têm (ou deviam de ter) o dever e aobrigação de dar o exemplo.

- Uma JUSTIÇA que só tem o nome com ela. Castiga ou absolve do modo mais disparatado alguma vez concebível.

- Uma sociedade quase toda ela “doente”, a mal com a vida, atingida pela precariedade do emprego, das dívidas contraídas, mergulhada num mar de uma falsa liberdade, de uma hipocrisia e oportunismos sem limites e de uma ganancia e corrupção deveras preocupantes.

Algo de muito errado aconteceu no percurso do nosso 25 de abril, para mal da maioria de todos nós, infelizmente!

Mas se houvesse coragem, determinação e vontade, ainda chegaríamos a tempo de repor em prática os ideais de Abril....Como desejariam, repito, a ALA PURA dos militares de Abril e a esmagadora maioria dos portugueses!

Juvenal Pereira