Crónica de um cão citadino

Vivo há cerca de 1 ano num apartamento no Funchal. Todos os dias os meus donos saem de casa pelas 8h da manhã e fico sozinho até regressarem, o que varia. Uns dias chegam às 18.30h, outros pelas 23h e esta noite deixaram-me só! Que faço eu? Choro, uivo constantemente, até sentir que os meus donos se aproximam da porta! Por vezes, engano-me porque penso que são os meus donos, mas são apenas os vizinhos!!!

A vizinha do lado é uma pessoa doente e mesmo que não o fosse, não dorme, não descansa e está farta de reclamar, colocando papeis na porta a chamar a atenção dos meus donos e sensibilizar para a necessidade de que se respeitem os direitos dos animais e dos condóminos e que seja feito algo para acabar com este meu/nosso tormento! Os meus donos respondem por escrito que tenho um problema hormonal(cio)e pedem para que a senhora seja paciente porque é uma questão de tempo???! Problema hormonal ou síndrome do cão abandonado??? Devo ser a única cadela que uiva e chora com o tal problema hormonal apenas quando os donos se ausentam e que se silencia quando a porta se abre!!!Semana passada a senhora do lado, ligou para várias entidades e eis as respostas:

- Consultório do Condomínio: Minha senhora, ligue para o Departamento de Salubridade Animal GNR.

- GNR: Minha senhora, o animal sofre maus tratos, tem falta de água, comida???. Só podemos agir se verificarem estas situações. Ligue para a PSP e reclame do ruído!

-PSP: Minha senhora, só podemos atuar quando os donos estiverem em casa!!!!Ligue quando chegarem!! Ora bolas, quando chegarem estarei contente e feliz porque finalmente tenho companhia!

De volta ao uivo, ao choro, ao ladrar porque apesar dos recados na porta e debaixo dela, os meus donos, continuam a sair pela manhã, continuam a chegar pela noite e esta noite, nem a casa regressaram! Resultado: não dormi, estou triste e a vizinha do lado, parece um zombie porque não pregou olho ou descansou....Faço o quê?

Não entendo o que faço nesta casa! Sou um animal doméstico mas de doméstico só tenho a casa onde vivo, sózinho e abandonado!!!Pelos vistos, nada nem ninguém agirá em minha defesa porque tudo está contra mim!