Crianças autistas

Como pai venho dar conhecimneto de uma situação que se passa na Escola EB1/PE e creche do Porto Santo pela falta de apoio para com as crainças com necessidades especiais onde reduziram o numero de horas de apoio destas crianças nao so no primeiro ciclo como das crianças da PRÉ e creche, nao colocam mais professores e isso faz com que os nossos filhos fiquem prejudicados nas suas aprendizagens ja tao escassas nesta ilha. Peço a quem de direito que resolva esta situação pois nem Senhora Delegada do Porto Santo resolveu, nem o Senhor Secretario. É um direito das crianças ter acesso a uma Educação e igualdade de oportunidades, coisa que nao se passa no Porto Santo.